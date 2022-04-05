Минобороны сообщило об очередной постановочной съемке ВСУ для западных СМИ

Минобороны России сообщило об очередной постановочной съемке ВСУ в селе Мощун

Военнослужащие 72 украинского главного центра психологических операций провели очередную постановочную съемку якобы погибших от действий российских Вооруженных сил (ВС) мирных жителей, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 километрах северо-западнее Киева, военнослужащими 72 украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ», — рассказал он. В Минобороны добавили, что такие же мероприятия Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали в Сумах, Конотопе и ряде других городов.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя продемонстрировал видео, доказывающее, что история в Буче носит постановочный характер. На кадрах мэр города Анатолий Федорук сообщает о выводе российских войск из города, при этом он ни слова не говорит о якобы «убитых».

3 апреля власти Киева и зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в украинской Буче. На кадрах были видны тела, лежавшие на улицах города после ухода из него ВС России.