Минобороны сообщило об очередной постановочной съемке ВСУ для западных СМИ
Военнослужащие 72 украинского главного центра психологических операций провели очередную постановочную съемку якобы погибших от действий российских Вооруженных сил (ВС) мирных жителей, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 километрах северо-западнее Киева, военнослужащими 72 украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ», — рассказал он. В Минобороны добавили, что такие же мероприятия Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали в Сумах, Конотопе и ряде других городов.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя продемонстрировал видео, доказывающее, что история в Буче носит постановочный характер. На кадрах мэр города Анатолий Федорук сообщает о выводе российских войск из города, при этом он ни слова не говорит о якобы «убитых».
3 апреля власти Киева и зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в украинской Буче. На кадрах были видны тела, лежавшие на улицах города после ухода из него ВС России.