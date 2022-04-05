В Дагестане задумали снять четырехсерийный фильм про Расула Гамзатова

Власти Дагестана предложили снять четырехсерийный фильм про поэта Расула Гамзатова

Власти Дагестана предложили снять четырехсерийный художественный фильм к 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщает ТАСС.

Идею обсуждаются совместно с Министерством культуры России. «Минкультуры России разработан проект плана основных юбилейных мероприятий и среди них празднования в Махачкале, Государственном Кремлевском Дворце, гастроли в субъектах страны, новые постановки по произведениям Расула Гамзатова. Также мы получили поддержку президента Владимира Владимировича Путина по вопросу создания четырехсерийного художественного фильма о жизни и творчестве поэта. Сейчас это предложение прорабатывается с федеральным ведомством культуры», — заявил глава республики Сергей Меликов.

Вице-премьер Дагестана Муслим Телякавов сообщил, что в проект федерального плана включены почти все предложения по празднованию юбилея, предложенные регионом. Также готовятся мероприятия в Иране, Монголии, во всех представительствах Россотрудничества за границей.

Столетие со дня рождения поэта будет отмечаться в 2023 году. Расул Гамзатов родился в селении Цада Хунзахского района Дагестанской АССР. Первая книга стихов на аварском языке вышла в 1943 году. Многие произведения Гамзатова наложены на музыку, в их числе знаменитые «Журавли», посвященные погибшим на войне солдатам.