Губернатор Подмосковья обсудил сотрудничество с главой «Газпром межрегионгаза»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе встречи с гендиректором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым обсудил дальнейшее сотрудничество в сфере газификации региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области.

В настоящее время Подмосковье является одним из лидеров по объему и темпам социальной газификации в России. Заключено уже более 23 тысяч договоров. Благодаря президентскому проекту, голубое топливо придет в более 2,8 тысяч населенных пунктов — это свыше 110 тысяч домов, где проживают около 300 тысяч человек.

По словам губернатора, программа на 2021-й выполнена в полном объеме. Газ проведен в дома около 40 тысяч жителей. В нынешнем году реализация программы идет по плану. Большое содействие в этом оказывает «Газпром».

«Сотрудничество с командой «Газпрома» - залог того, что надежность энергетического комплекса Подмосковья будет только расти, а в домах жителей всегда будет тепло и комфортно. Мы уже приблизились к экватору президентской программы соцгазификации. В кратчайшие сроки нам удалось решить вопрос дефицита закрытых газораспределительный станций, были найдены технические решения, свободные мощности, — сказал губернатор. — Отдельно хочу отметить нашу работу с «Газпромом» по сокращению задолженности за газ. Все понимаем, как важна сегодня финансовая дисциплина, чтобы не допускать перебоев с энергией и лишних волнений для людей».

За счет «Газпрома» будет газифицировано более 300 населенных пунктов, 32 тысячи домовладений.

Подмосковье уже три года перевыполняет план по сокращению задолженности теплоснабжающих предприятий перед «Газпромом», отметил Сергей Густов. Это несмотря на то, что в 2021-м объем отгрузки газа увеличился более чем на 7 миллиардов рублей.

«Московская область для нас — один из лидеров по числу абонентов - юридических лиц. Мы работаем с предприятиями электроэнергетики, агрохимии, машиностроения, металлургии, стройиндустрии, аграрно-промышленного комплекса, организациями коммунального комплекса. Только в 2021 году реализовали 15,2 миллиарда кубометров газа всем потребителям региона. Это на 3 процента выше предыдущего периода, — подчеркнул Сергей Густов. — Сегодня с руководством области и бизнесом у нас выстроены конструктивные отношения, и благодаря эффективному сотрудничеству в реализации инфраструктурных проектов мы можем прогнозировать устойчивый рост газопотребления и в 2022 году за счет выполнения мероприятий по программе газификации».

Президентский проект завершится в конце года. Однако газификация в Подмосковье продолжится. По губернаторской программе до 2030-го голубым топливом обеспечат еще более 383 тысяч жителей. На эти цели уже предусмотрено финансирование в размере более 40 миллиардов рублей. В том числе более 27 миллиардов — средства правительства Московской области и «Мособлгаза».