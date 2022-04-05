Минобороны заявило об уничтожении украинской батареи «Градов»

Минобороны России заявило об уничтожении Росгвардией систем залпового огня «Град» ВСУ

Украинская батарея РСЗО «Град», которая обстреливала жилые дома и объекты инфраструктуры, была уничтожена бойцами Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Сотрудники СОБР Росгвардии и минометчики ведомства уничтожили батарею реактивных систем залпового огня "Град" украинских националистов, наносивших удары по объектам инфраструктуры и жилым домам в населенных пунктах на Украине», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что росгвардейцы обнаружили позицию противника и определили местонахождение батареи. Артиллерия первым залпом вывела из строя один из «Градов», после чего остальные ракетные комплексы попытались сменить позицию, пользуясь прикрытием пулеметчиков.

Бойцы Росгвардии, находясь под огнем националистов, уточнили и передали в командный пункт координаты для стрельбы. После этого точными залпами минометов РСЗО «Град» были уничтожены.

Ранее Минобороны показало на видео, как Вооруженные силы России нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).