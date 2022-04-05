В США ввели санкции против крупнейшего онлайн-магазина наркотиков

Минфин США ввел санкции против даркнет-площадки для торговли наркотиками Hydra Market

Министерство финансов США объявило о введении санкций против крупнейшего онлайн-магазина наркотиков Hydra Market, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Большинство экспертов заявляют, что Hydra Market является крупнейшей в мире площадкой для торговли наркотиками и крадеными данными. Американские власти полагают, что магазином руководили с территории России и других стран СНГ.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против крупнейший и наиболее известной в мире даркнет-площадки Hydra Market в рамках скоординированных международных усилий по пресечению распространения вредоносных киберпреступных услуг, опасных наркотиков и других незаконных предложений, доступных через этот российский сайт», — заявили в ведомстве.

Ранее 5 апреля немецкие силовики заявили о закрытии крупнейшего онлайн-магазина наркотиков Hydra Market. Власти страны конфисковали серверы, находящиеся на ее территории, а также изъяли биткоины на сумму 23 миллиона евро.