Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В США ввели санкции против крупнейшего онлайн-магазина наркотиков

Минфин США ввел санкции против даркнет-площадки для торговли наркотиками Hydra Market

Фото: Pixabay

Министерство финансов США объявило о введении санкций против крупнейшего онлайн-магазина наркотиков Hydra Market, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Большинство экспертов заявляют, что Hydra Market является крупнейшей в мире площадкой для торговли наркотиками и крадеными данными. Американские власти полагают, что магазином руководили с территории России и других стран СНГ.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против крупнейший и наиболее известной в мире даркнет-площадки Hydra Market в рамках скоординированных международных усилий по пресечению распространения вредоносных киберпреступных услуг, опасных наркотиков и других незаконных предложений, доступных через этот российский сайт», — заявили в ведомстве.

Ранее 5 апреля немецкие силовики заявили о закрытии крупнейшего онлайн-магазина наркотиков Hydra Market. Власти страны конфисковали серверы, находящиеся на ее территории, а также изъяли биткоины на сумму 23 миллиона евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Небензя заявил о планах Киева решить вопрос Донбасса силой
В Минобороны сообщили об удержании тысяч иностранцев в заложниках на Украине
В США ввели санкции против крупнейшего онлайн-магазина наркотиков
Немцев предупредили об острой нехватке газа из-за кризиса на Украине
В Великобритании раздали людям одеяла из-за подорожания газа
Трамп за год увеличил свое состояние на 25 процентов
В Минобороны сообщили о срыве эвакуации населения в Мариуполе
В Канаде поддержали приостановку членства России в СПЧ ООН
Кардиолог дала инструкцию по быстрому избавлению от панической атаки
Киев уличили в переориентировании ЮНЕСКО на обслуживание собственных интересов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.