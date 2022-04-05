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Лавров обвинил Запад в попытке подорвать переговоры Москвы и Киева

Глава МИД России Лавров обвинил Запад в подрыве переговоров «истерией» по Буче

Фото: Globallookpress.com

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что страны Запада намеренно подкрепляют истерию по поводу трагедии в Буче, чтобы подорвать ход переговоров между Москвой и Киевом. Видеозапись речи министра есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Мы еще раз хотим призвать, настоятельно призвать тех, кто руководит действиями Киева, а мы знаем кто это, все-таки осознать свою ответственность за безопасность в Европе, за будущее мироустройства, за обеспечение на практике следования всем принципам устава ООН», — подчеркнул он.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах российскими военными мирных жителей, якобы случившихся в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него Вооруженных сил России. Министерство обороны России ранее также назвало обвинения Украины провокацией.

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Виктория Кондратьева
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