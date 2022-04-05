В Совфеде поддержали идею Милонова вернуться к пятилетнему высшему образованию

Сенатор Гумерова положительно оценила идею Милонова вернуть пятилетнее обучение в вузах

Инициатива депутата Виталия Милонова о возврате к системе пятилетнего высшего образования имеет смысл. С такой оценкой идеи парламентария выступила сенатор Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Положительный отзыв сенатора приводит RT.

По словам Гумеровой, пятилетний срок обучения в вузе особенно актуален для ряда профессий, которых России в настояший момент не хватает. К таким сенатор отнесла горное инженерное дело. Член Совфеда отметила, что ее комитет уже работает в направлении к переходу на пятилетнее обучение для некоторых специальностей.

«Не успевают подготовить специалистов. Такие предложения в нашем комитете обсуждены, даже сформулированы в инициативу, мы ее будет даже дальше обсуждать с профильными ведомствами, экспертами. Мы считаем, что есть рациональное зерно в этом», — сообщила сенатор.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в России традиционную систему высшего образования. Милонов усомнился в «правильности и эффективности» существования Болонской системы образования», предполагающей двухступенчатую систему преподавания: бакалавриат и магистратуру.