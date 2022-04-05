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Япония решила выделить дополнительные средства на помощь Украине

Япония выделит 100 миллионов долларов на помощь Украине и соседним с ней странам

Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters

Японское правительство решило дополнительно выделить 100 миллионов долларов на помощь Украине и соседним с ней странам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

В министерстве заявляют, что средства будут направлены Киеву для оказания медицинской и продовольственной помощи. Еще часть денег будет использована для содействия в приеме украинских беженцев в соседних с ней странах, в частности, Польше, Молдове и Румынии.

Ранее Европейский союз (ЕС) решил перенаправить 17 миллиардов евро из Фондов сплочения и европейской помощи обездоленным на поддержку украинских беженцев. Евросовет внес поправки в законодательство, чтобы обеспечить работу нового механизма пожертвований, который позволит выделить средства из основных фондов ЕС странам, которые принимают бегущих с Украины людей.

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Анжелика Бережная
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