Япония решила выделить дополнительные средства на помощь Украине

Япония выделит 100 миллионов долларов на помощь Украине и соседним с ней странам

Японское правительство решило дополнительно выделить 100 миллионов долларов на помощь Украине и соседним с ней странам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

В министерстве заявляют, что средства будут направлены Киеву для оказания медицинской и продовольственной помощи. Еще часть денег будет использована для содействия в приеме украинских беженцев в соседних с ней странах, в частности, Польше, Молдове и Румынии.

Ранее Европейский союз (ЕС) решил перенаправить 17 миллиардов евро из Фондов сплочения и европейской помощи обездоленным на поддержку украинских беженцев. Евросовет внес поправки в законодательство, чтобы обеспечить работу нового механизма пожертвований, который позволит выделить средства из основных фондов ЕС странам, которые принимают бегущих с Украины людей.