Российских полицейских арестовали за взятку в 1,4 миллиона рублей

Под Калининградом двоих полицейских отправили в СИЗО за взятку в 1,4 миллиона рублей

Под Калининградом двоих полицейских отправили в СИЗО до 23 мая по делу о коррупции. Об этом во вторник, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления СК России Наталья Гацко.

По данным ведомства, в марте начальник отделения экономической безопасности одного из отделов полиции и его подчиненный предложили местному предпринимателю передать им 1,4 миллиона рублей. Взамен они пообещали уничтожить материалы дела, возбужденного в отношении него за мошенничество.

Противоправную деятельность выявили сотрудники собственной безопасности МВД. 15 марта, сразу после получения денег, фигурантов задержали, от дачи показаний они отказались. В отношении них было возбуждено дело по статье 290 («Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») УК РФ.

В пресс-службе УМВД по региону уточнили, что если вина полицейских будет доказана, то они понесут предусмотренное законом наказание, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.