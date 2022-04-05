Небензя заявил о планах Киева решить вопрос Донбасса силой

Постпред России в ООН Небензя заявил о планах Украины решить вопрос Донбасса силой в марте

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Киева планировали решить проблему Донбасса силовым путем. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности организации, передает РИА Новости.

Небензя сообщил о планах Украины решить вопрос Донбасса силой и подчеркнул, что сейчас взрывы снарядов слышны почти на всей территории страны, а не только на ее востоке. Это происходит потому, что не существует другого способа установить мир в Донбассе.

Постпред России напомнил, что Киев отказался выполнять Минские соглашения, «приготовившись при этом уже в марте решить проблему Донбасса военным путем». По его словам, в ходе спецоперации Россия обнаружила «множество соответствующих секретных приказов».

«Нам говорят, что на Украине не может быть нацистов. Однако мы прекрасно знаем, что они у вас не только есть, но и, к сожалению, правят балом. Да и как может быть иначе, если национальными героями Украины являются нацистские пособники Бандера и Шухевич, ответственные не только за холокост, но и за убийства сотен тысяч мирных поляков, русских, украинцев и евреев», — заявил Небензя.

Дипломат добавил, что президент Украины Владимир Зеленский предпочел не замечать неонацистов в стране и сделал вид, что их не существует.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин.