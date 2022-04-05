Российский фондовый рынок закрылся снижением

Индекс Мосбиржи снизился на 4,48 процента на торгах 5 апреля

Российский фондовый рынок 5 апреля закрылся снижением основных индексов. Индекс Мосбиржи снизился на 4,48 процента, РТС — на 4,46 процента, свидетельствуют данные торгов.

Индекс голубых фишек в минусе на 4,32 процента. Выросли акции «Полюса» — 4,34 процента. Среди лидеров снижения — «Новатэк», «Сургутнефтегаз», «Яндекс» (теряют в диапазоне от 5 до 7 процентов).

Курс рубля к доллару и евро растет. Доллар стоит 83,4 рубля (минус 60 копеек), евро — 91,5 рубля (теряет более рубля).

Стоимость июньских фьючерсов Brent незначительно снизилась на лондонской бирже ICE — до приблизительно 107 долларов за баррель (минус 0,4 процента).