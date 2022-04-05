Лжемонашке запретили приближаться к монастырю из-за эксцентричного поведения

Суд в Северной Ирландии запретил влюбленной в Христа женщине приближаться к монастырю

Суд в Белфасте, Северная Ирландия, запретил влюбленной в Иисуса Христа лжемонашке приближаться менее чем на 140 метров к католическому монастырю из-за ее эксцентричного поведения. Об этом сообщает Belfast Telegraph.

Две недели назад Рейчел Малкэхи привлекла внимание прохожих, когда экспрессивно танцевала под религиозную музыку перед зданием главного почтамта в Дублине. Иногда женщина поднимала руки вверх, падала на колени и кричала: «Христос, приди ко мне!» Иногда ее сопровождали два проповедника-евангелиста, играющие на музыкальных инструментах, однако к ним у полиции претензий нет.

За такое поведение женщина получила судебный запрет на приближение к монастырю. «Она приходила на службу в монастыре в коричневом одеянии, хотя не была монахиней. Ее поведение было точно таким же: она вздымала руки в воздух, выкрикивала безумные вещи о Боге, а затем корчилась на алтаре», — отметил источник. Он добавил, что поначалу служащие монастыря игнорировали ее, но странные выходки не прекращались, поэтому им пришлось обратиться в суд.

Малкэхи подтвердила, что суд запретил ей подходить к монастырю. «Я молюсь за души прихожан и священников. Я молюсь и за вас. Мне понадобится какое-то время, чтобы обдумать это, прежде чем делать дальнейшие заявления», — заявила она.

Позже женщина передала журналистам письмо, в котором говорилось: «Я влюблена. По уши. Я не могу остановить это. Я люблю Иисуса Христа так сильно, что могу думать только о нем. Я больше ни о ком не могу думать. Я обожаю его. Я не хочу расставаться с ним ни на минуту».

Ранее сообщалось, что в Италии поймали мошенницу, которая два года пряталась от полиции, притворяясь монахиней. В одном из монастырей она выдала себя за мать-игуменью, а в другом назвалась племянницей монахини, которая там жила.