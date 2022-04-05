Нефтегазовые доходы России в марте упали на сотни миллиардов рублей

Нефтегазовые доходы России в марте снизились на 302 миллиарда рублей от планового уровня

В марте текущего года доходы России от продажи нефти и газа упали на 302 миллиарда рублей по сравнению с запланированным уровнем. В результате совокупный объем дополнительных нефтегазовых доходов составил 496,3 миллиарда рублей. Такая статистика приводится в сообщении на сайте Министерства финансов.

Ведомство объясняет ситуацию снижением объема экспорта газа от прогнозного уровня, низкой динамикой поступлений в рамках режима налога на дополнительный доход (НДД) и ростом возмещения акциза на нефтяное сырье.

В апреле ожидаемый объем дополнительных доходов федерального бюджета от нефти и газа составляет 798,4 миллиарда рублей. В нем учтено превышение текущей цены на нефть над базовым уровнем.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что в новом пакете санкций против России, который могут одобрить уже в среду, 6 апреля, не будет эмбарго на поставки газа. По его словам, меру, к которой призывают украинские власти, блокирует Венгрия, поскольку слишком зависит от российских энергоносителей.