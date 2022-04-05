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Госдума предложила ввести штрафы за отождествление СССР и Германии

Госдума обсудит поставку газа для Вечных огней и штрафы за отождествление СССР и Германии

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Госдума обсудит законопроекты о бесплатной поставке газа для комплексов Вечного огня, а также о штрафах за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива предусматривает наделение правительства России полномочием определять принципы формирования цены на газ для газоснабжения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях.

Вице-спикер Совфеда Андрей Турчак предложил нормативно установить нулевой размер платы за газ для памятников и добавил, что такой подход согласован с руководством «Газпром». Задача поставлена российскому правительству совместно с поставщиком, срок исполнения указан до 1 мая.

Депутаты также планируют рассмотреть законопроект о штрафах за публичное отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне. Такие действия повлекут штраф на граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Для юридических лиц предлагается ввести штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

Марина Совина
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