От трассы за 300 миллиардов рублей около Владивостока предложили отказаться

Аудиторы предложили отказаться от строительства трассы за ₽300 млрд около Владивостока

Счетная палата предложила правительству отказаться от строительства трассы около Владивостока, стоимость которой оценивается выше 300 миллиардов рублей. Это следует из отчета ведомства по проверке финансирования объекта, сообщает РБК.

Речь идет о строительстве второго участка дороги Владивосток — Находка — порт Восточный за 309 миллиардов рублей. Аудиторы установили, что на месте проектируемой дороги сложный рельеф, а стоимость стройки слишком высока — три миллиарда рублей за километр. Кроме того на поиск инвесторов уйдет свыше двух лет, а сама новая трасса не существенно повлияет на транзит грузов по России, указано в отчете.

«Автомобильный транспорт для ввоза и вывоза грузов используют только восемь компаний, имеющих малый грузооборот в течение года. Таким образом, строительство объектов автодороги имеет значение для развития Приморского края, но фактически не влияет на транзитный потенциал РФ», — констатировали в ведомстве. Вместо этого в Счетной палате предложили реконструировать действующую трассу А188 «Артем – Находка – порт Восточный».

«В качестве дополнительных аргументов для отказа от строительства второго участка Счетная палата привела длительный поиск инвесторов (свыше двух лет) и несущественное влияние новой автотрассы на транзит грузов по территории Росси», — говорится в документе. По словам аудитора Валерия Богомолова, фактическая готовность объекта по итогам прошедшего года составила порядка 55 процентов, а закончить работы можно будет только к 2023 году.

Уточняется, что Росавтодор и губернатор Приморского края Олег Кожемяко поддержали предложение на коллегии.