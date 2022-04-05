Москвич заявил на сына в полицию из-за квартиры

Москвич поссорился с приемным сыном из-за квартиры и заявил на него в полицию

Москвич поссорился с приемным сыном из-за квартиры и заявил на него в полицию из-за высказываний о спецоперации на Украине. Молодого человека обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ), сообщает Telegram-канал Baza.

18-летний Иван — сирота и по закону может претендовать на бесплатное жилье от государства. Квартира неоднократно становилась причиной конфликта между ним и его приемным отцом Анатолием. Одна из ссор закончилась вызовом полиции — родитель обратился к сотрудникам правоохранительных органов и заявил, что во время разговора Иван начал комментировать проводимую властями спецоперацию.

Анатолий отметил, что молодой человек ограничился поддержкой Украины и не стал оскорблять ВС РФ. Полицейские составили протокол — теперь Ивана обвиняют по административной статье 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее в России сиротам захотели отдать квартиры французского актера Жерара Депардье. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил лишить артиста российского гражданства и недвижимости из-за его высказывания о спецоперации на Украине. В прошлом Депардье подарили две квартиры — в Саранске и Грозном.