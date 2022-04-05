Фондовому рынку США предсказали спад

Директор по инвестициям Morgan Stanley предсказал спад на рынке США

Директор по инвестициям Morgan Stanley Майк Уилсон в интервью CNBC предсказал фондовому рынку США серьезный спад в ближайшие недели и месяцы.

По прогнозу Уилсона, главный фондовый индекс США S&P 500 к сентябрю просядет как минимум на 13 процентов. Аналитик назвал такое положение вещей «медвежьим ралли». Термин «ралли» обозначает резкий рост какого-либо актива или рынка в целом. Ситуация планомерного снижения котировок на те или иные активы называется медвежьим трендом.

Снижение, считает Уилсон, ожидает и другие американские фондовые индексы, включая NASDAQ, в котором учитываются котировки акций высокотехнологичных компаний.

При этом топ-менеджер Morgan Stanley, в отличие от многих других финансистов, не считает вероятной рецессию в американской экономике в обозримом будущем. Спад, по его мнению, может случиться в следующем году.