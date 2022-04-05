Подсчитана сумма расходов на поддержание российской экономики на плаву

Эксперты ИРП подсчитали, что для спасения экономики России необходимо 4 триллиона рублей

Специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) подсчитали сумму расходов бюджета, необходимых для спасения российской экономики и поддержания ее на плаву в условия введенных в отношении страны санкций. Выдержки из их исследования приводят «Ведомости».

В 2022 году дополнительные антикризисные расходы бюджета должны составить четыре триллиона рублей, что равняется трем процентам ВВП за прошлый год, уверены эксперты ИНП. 1,3 триллиона рублей следует направить на поддержку доходов населения, 650 миллиардов — на госпотребление, еще два триллиона — на бюджетные инвестиции.

Авторы полагают, что реализация такого плана позволит не допустить слишком резкого провала экономики. По их прогнозу, ВВП по итогам 2022 года сократится на 5,1 процента, размер капитальных инвестиций — на 17 процентов. Ранее Центробанк публиковал результаты консенсус-прогноза экономистов, согласно которому падение ВВП по итогам 2022 года может составить восемь процентов.

Также ИНП прогнозирует сокращение экспорта из России на 9,5 триллиона рублей в ценах 2021 года, импорта — на 13,7 триллиона рублей. Инфляция, по мнению авторов, составит 20 процентов, доллар к концу года будет стоить 110 рублей, нефть — 95 долларов за баррель.

