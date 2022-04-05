Запущен сервис по сбыту произведенной продукции и поиску партнеров для МСП

На платформе МСП.РФ стал доступен сервис «Производственная кооперация и сбыт»

Для предпринимателей на платформе МСП.РФ стал доступен сервис «Производственная кооперация и сбыт». Он поможет наладить сбыт продукции, найти новых проверенных партнеров-поставщиков для предприятий производственного сектора в целях импортозамещения, понять в каком направлении развивать или переориентировать свое производство, говорится в сообщении Корпорации МСП.

«Одно из важных направлений поддержки МСП — помощь в перестройке цепочек поставок, поиск новых рынков сбыта и торговых партнеров. Для этого на платформе МСП.РФ заработал сервис "Производственная кооперация и сбыт". Он помогает производителю продукции найти для себя заказчиков. Для этого на платформе собран реестр проверенных экспертами Корпорации 9 тысяч производственных предприятий с успешным опытом поставок. Вторая часть сервиса — "Витрина закупок малого объема" по 223-ФЗ — "одно окно" для доступа МСП к небольшим закупкам крупных компаний. Как это работает? МСП находит госзакупку по своему профилю на портале. Кликает на нее и переходит на торговую площадку, где закупка размещена заказчиком. И там может заявиться на участие в закупке», — сказал на брифинге министр экономического развития Максим Решетников.

Ключевая задача сервиса – объединить производителей продукции с заказчиками, которые хотят подобрать себе нового партнера взамен ушедших иностранных компаний. Перечень сервисов будет постоянно расширяться и дорабатываться исходя из запроса бизнеса.

Для реализации запроса бизнеса на поиск продукции и услуг на платформе собран реестр проверенных производственных предприятий. В нем уже есть данные почти 9 тысяч компаний с успешным опытом поставок. В перечень по заявке бизнеса будут включаться новые проверенные производители со всей России с возможностью обмена контактными данными.

Размещение информации о своем бизнесе в реестре поможет предпринимателям сообщить о себе заказчикам, расширить список возможных партнеров из числа ретейлеров федерального и регионального уровней, промышленных компаний, других представителей малого и среднего бизнеса.

Сейчас сторона спроса представлена витриной закупок малого объема по 223-ФЗ, где через единый интерфейс можно найти закупки до 500 тысяч рублей из 30 источников, включая электронные торговые площадки, их отдельные секции и интернет-магазины заказчиков. Затем можно перейти на саму площадку и принять участие в закупке. Данный сервис не имеет аналогов.

«Сегодня рынок закупок малого объема оценивается примерно в 250 миллиардов рублей в год. В нынешних кризисных условиях участие в них — это возможность для малого бизнеса наладить дополнительный канал сбыта своей продукции или услуг. Одно из главных преимуществ закупок малого объема — по ним максимально упрощены все формальные требования к участникам. Это позволяет без проблем участвовать в них даже предпринимателям-новичкам», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В течение месяца функционал нового сервиса планируется расширить: производители пищевой и сельхозпродукции смогут видеть и отвечать на товарные запросы региональных и федеральных торговых сетей, которые ищут поставщиков российской и аналогов санкционной импортной продукции. Также появятся запросы от других производителей, которым нужно заместить иностранных поставщиков.

В ближайшее время предприниматели также получат через Цифровую платформу МСП.РФ доступ к программе «выращивания» поставщиков, в рамках которой компании смогут перестроить свое производство под долгосрочные нужды заказчиков. Сейчас у заказчиков есть запрос на 1200 номенклатурных позиций.

Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития, и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства. Его курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. В настоящее время на Цифровой платформе доступно 14 федеральных сервисов. Кроме того, около 50 мер поддержки интегрировали региональные власти.