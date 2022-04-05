Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12 процентов

Новая ставка в банке по программе «Господдержка 2020» составит от 11,7 процента

Сбербанк продолжает прием заявок по льготной ипотеке и при этом не делит заявки клиентов, подающих до и после вступления в силу постановления правительства РФ. Об этом говорится в сообщении Сбера.

Кроме того, Сбербанк установит ставку по программам льготной ипотеки ниже ориентира, указанного в постановлении правительства РФ: новая ставка в банке по программе «Господдержка 2020» составит от 11,7 процента.

Все заявки будут автоматически обновлены под новые условия льготной ипотеки: процентная ставка, максимальная сумма кредита, первоначальный взнос и статус заявки будут доступны в личном кабинете онлайн на Domclick.ru. Новую заявку на льготную ипотеку клиенту подавать не нужно.

По программам с господдержкой (в том числе по двум документам) размер первоначального взноса составит от 15 процентов стоимости недвижимости. Также по программе «Господдержка 2020» сроком на 3 месяца будет увеличена максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурга с 3 до 12 миллионов рублей, для остальных регионов — с 3 до 6 миллионов рублей.

Сбер также напоминает, что все выдачи по программам господдержки до 6 апреля (включительно) осуществляются по текущим условиям. Сбербанк рекомендует клиентам, которые хотят зафиксировать ранее одобренные условия, выйти на сделку до 6 апреля включительно.

«Сегодня ипотека остается доступным способом приобрести жилье, и поддержка рынка со стороны государства остается актуальной. Сбер, как социальный банк, реагирует на все вызовы и готов обеспечить максимально комфортные условия для покупки жилья. В жизни клиентов ничего не поменяется — их заявки будут автоматически актуализированы под новые условия», — рассказал Николай Васев, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик.

Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

