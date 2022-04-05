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В Роспотребнадзоре рассказали о распространении стелс-омикрона в России

Эпидемиолог Роспотребнадзора Черкашина заявила о росте доли стелс-омикрона в России до 80%

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Доля подвида омикрон-штамма BA.2 или стелс-омикрона выросла в России до 80 процентов. На втором месте по распространению занимает сублиния BA.1, ее доля составляет около 12 процентов. Об этом рассказала глава научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина, передает ТАСС.

По словам эпидемиолога, роста заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за распространения сублиний омикрон-штамма в стране не наблюдается. При этом вариант дельта представлен в России единичными образцами, его доля в стране составляет менее 0,3-0,5 процента, заявила Черкашина.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал, что волна стелс-омикрона в России может начаться уже через месяц, на майских праздниках. По его словам, рост заболеваемости COVID-19 из-за стелс-омикрона будет более резким, чем из-за других штаммов коронавируса.

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Марина Совина
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