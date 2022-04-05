Российский предприниматель осужден на пять лет за взятки сотрудникам Минобороны

Суд приговорил к 5 годам предпринимателя за взятки на 380 млн руб сотрудникам Минобороны

Хамовнический суд Москвы вынес приговор российскому предпринимателю Андрею Калитину, признав его виновным в даче взяток на 380 миллионов рублей сотрудникам Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Подсудимому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он был взят под стражу в зале суда. Также был удовлетворен иск Минобороны о взыскании с Калитина 629 миллионов рублей.

Суд установил, что петербургский предприниматель платил деньги бывшему главе продовольственного управления Минобороны Александру Бережному и его подчиненным за предоставление преимуществ при поставке оборудования для армейских кухонь и столовых.

Калитин признал вину, дал показания на других фигурантов дела и заключил досудебное соглашение. Его судили в особом порядке без исследования доказательств, предусматривающем наказание ниже низшего предела.