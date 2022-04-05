Троих безработных задержали за требование выкупа у жены российского пленного

На Урале задержали троих мужчин, требующих 10 млн рублей у жены российского пленного

В Нижнем Тагиле задержали троих безработных мужчин в возрасте от 22 до 28 лет за вымогательство 10 миллионов рублей у жены одного из пленных российских военных на Украине. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, жительнице Дзержинска в соцсети написал пользователь под ником Петька Кипятков. Он сказал, что ее муж находится в плену, и прислал ей видео допроса, которое на самом деле нашел в интернете. Позже жене военнопленного позвонил неизвестный и потребовал деньги, чтобы сохранить жизнь ее мужа, в случае отказа угрожал расправиться с ним.

После этого женщина обратилась в полицию. Стражи порядка установили личности троих человек, участвовавших в вымогательстве. 4 апреля их задержали. Они признались в содеянном. На время следствия их поместили в СИЗО.