Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В РПЦЗ назвали «опасным шагом» запрет Украинской православной церкви

Митрополит Марк: запрет УПЦ приведет к новым гонениям христиан

Фото: РИА Новости

Запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) будет «очень опасным шагом» и приведет к новым гонениям христиан, заявил первый зампредседателя Архиерейского Синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Берлинский и Германский Марк. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если власти Украины одобрят данный законопроект, это станет началом нового гонения церкви, очень похожим на преследования христиан в первые века нашей эры. Это очень опасный момент, и я опасаюсь, что мы станем свидетелями новых преследований за веру», — заявил митрополит Марк.

По его словам, законопроект направлен против УПЦ, которая является единственной канонической церковью на Украине, причем независимой и автономной в рамках Московской Патриархии.

Он отметил, что наблюдаемые сегодня события являются попыткой убить и полностью искоренить УПЦ и оставить Украину людям, «которые живут вне Православной Церкви». По словам митрополита, принятие законопроекта станет «серьезным подрывом церковной жизни» в стране.

В последнее время на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и православных верующих. В марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и другого имущества. В Русской православной церкви (РПЦ) на это заявили, что принятие законопроекта спровоцирует новый виток гражданского противостояния.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься
Представитель Абрамовича опроверг покупку нового клуба
Терапевт перечислила опасности магнитных бурь для гипертоников
Названо лучшее гражданство для путешествий
Политолог рассказал об отношениях с Россией при смене президента Франции
Кинолог развеяла миф о пользе ежедневной прогулки с собакой
Россия ответит на объявление ЕС сотрудников постпредства персонами нон грата
Путин заявил о неизбежном спросе на российские удобрения в мире
На Android-смартфонах появятся самоудаляющиеся приложения
Постпред России при ООН заявил о несостыковках в заявлениях Украины по Буче
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.