В РПЦЗ назвали «опасным шагом» запрет Украинской православной церкви

Митрополит Марк: запрет УПЦ приведет к новым гонениям христиан

Запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) будет «очень опасным шагом» и приведет к новым гонениям христиан, заявил первый зампредседателя Архиерейского Синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Берлинский и Германский Марк. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если власти Украины одобрят данный законопроект, это станет началом нового гонения церкви, очень похожим на преследования христиан в первые века нашей эры. Это очень опасный момент, и я опасаюсь, что мы станем свидетелями новых преследований за веру», — заявил митрополит Марк.

По его словам, законопроект направлен против УПЦ, которая является единственной канонической церковью на Украине, причем независимой и автономной в рамках Московской Патриархии.

Он отметил, что наблюдаемые сегодня события являются попыткой убить и полностью искоренить УПЦ и оставить Украину людям, «которые живут вне Православной Церкви». По словам митрополита, принятие законопроекта станет «серьезным подрывом церковной жизни» в стране.

В последнее время на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и православных верующих. В марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и другого имущества. В Русской православной церкви (РПЦ) на это заявили, что принятие законопроекта спровоцирует новый виток гражданского противостояния.