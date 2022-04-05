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США призвали вернуть ядерное оружие из Европы на свою территорию

Зампостпреда России при ООН Полянский призвал США вернуть ядерное оружие из стран Европы

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский призвал США вернуть ядерное оружие на свою территорию из неядерных стран. Его слова во вторник, 5 апреля, приводит ТАСС.

По словам зампостпреда, необходимо вернуть ядерное оружие из Европы на «национальную территорию его обладателя» и ликвидировать инфраструктуру для его размещения.

«В нарушение обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия на территории отдельных неядерных европейских стран сохраняется американское нестратегическое ядерное оружие, ведется модернизация таких вооружений и их средств доставки», — сказал Полянский. Он добавил, что продолжается проведение «так называемых совместных ядерных миссий НАТО», которые предполагают привлечение неядерных членов альянса к тренировкам по применению ядерных вооружений.

В начале марта министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США забрать свое ядерное оружие и «вернуть его домой», а созданную для него инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать. Как заявил министр, для России неприемлемо то, что американское ядерное оружие находится на территории нескольких европейских стран.

Марина Совина
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