США призвали вернуть ядерное оружие из Европы на свою территорию

Зампостпреда России при ООН Полянский призвал США вернуть ядерное оружие из стран Европы

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский призвал США вернуть ядерное оружие на свою территорию из неядерных стран. Его слова во вторник, 5 апреля, приводит ТАСС.

По словам зампостпреда, необходимо вернуть ядерное оружие из Европы на «национальную территорию его обладателя» и ликвидировать инфраструктуру для его размещения.

«В нарушение обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия на территории отдельных неядерных европейских стран сохраняется американское нестратегическое ядерное оружие, ведется модернизация таких вооружений и их средств доставки», — сказал Полянский. Он добавил, что продолжается проведение «так называемых совместных ядерных миссий НАТО», которые предполагают привлечение неядерных членов альянса к тренировкам по применению ядерных вооружений.

В начале марта министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США забрать свое ядерное оружие и «вернуть его домой», а созданную для него инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать. Как заявил министр, для России неприемлемо то, что американское ядерное оружие находится на территории нескольких европейских стран.