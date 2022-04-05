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Раскрыта оптимальная частота стирки разных типов одежды

Эксперт по уборке раскрыла оптимальную частоту стирки разных типов одежды

Фото: RODNAE Productions / Pexels

Эксперт по уборке с никнеймом washland.co из США раскрыла оптимальную частоту стирки разных типов одежды. На ее TikTok-видео обратило внимание издание The Sun.

Американка рассказала, что бюстгальтеры следует стирать каждые три-четыре дня, носки — ежедневно, а рубашки рекомендуется надевать два-четыре раза, прежде чем отправить в стиральную машину. Пижама может оставаться без стирки от трех до пяти дней.

Кроме того, блогерша отметила, что полотенца следует стирать два раза в неделю, в то время как джинсы можно надеть десять раз. Героиня материала уточнила, что частота стирки все же зависит от того, насколько сильно испачкана вещь.

В марте эксперт по уходу за одеждой Патрик Ричардсон и швея Жаклин Сава раскрыли продлевающие срок службы вещей способы стирки. В первую очередь специалисты посоветовали реже стирать предметы гардероба без критических загрязнений, поскольку трение вещей друг о друга в стиральной машине быстрее приводит к их износу. Кроме того, следует выбирать порошки с более щадящим составом и не использовать слишком много моющего средства, которое со временем накапливается в одежде и сокращает срок ее службы.

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Алина Гостева
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