Миру предрекли бедствия и ожесточенную борьбу за топливо без России

NYT: отказ от газа России приведет мир к ожесточенной борьбе за топливо

Если страны Европы продолжат отказываться от российского газа, то скоро мир будут ждать бедствия и ожесточенная борьба за топливо. Об этом сообщается в статье The New York Times (NYT).

Автор материала предрек всему миру бедственное положение из-за высоких цен на топливо. Тем временем европейские страны продолжают призывы, касающиеся отказа от российского газа. Евросоюз намерен полностью отойти от отечественного топлива к 2030 году. Уже известно, что Литва стала первой страной, прекратившей покупку российского газа, вспомнил обозреватель NYT.

В статье также говорится, что сейчас на Россию приходится около 40 процентов всех поставок сырья в Европе. В конце 2022 года ЕС хочет полноценно перейти на альтернативный вариант — норвежское топливо. Увеличив мощности возобновляемой энергетики и сократив температуру обогревателей, европейские страны запланировали снизить потребление газа.

По предположению обозревателя NYT, сейчас в планах ЕС — приобретение на 50 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) больше, чем в прошлом году. Таким образом Евросоюз сможет покрыть около 50 процентов недостающего объема российских энергоносителей. Помимо этого, странам можно заключить долгосрочные контракты с Соединенными Штатами.

Упоминает автор материала и про риск возникновения борьбы за топливо на мировых рынках. В связи с этим, скорее всего, сохранятся рекордные цены на газ в мире, многие частные потребители и предприятия будут оставаться в бедственном положении.

Подорожание топлива может повлиять на разработки новых месторождений в мире, предположил автор NYT и также сказал, что такой исход вряд ли произойдет. Он объяснил, что многие европейские политики считают газ временным решением до полного перехода на зеленую энергетику.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичных товаров. В Европе захотели отказаться от российского сырья, в том числе нефти и газа.