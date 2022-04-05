Доля карт «Мир» в России выросла после ухода Visa и Mastercard

Доля карт «Мир» на российском рынке платежей выросла по итогам марта

Доля карт платежной системы «Мир» на российском рынке после ухода из страны международных платежных систем Visa и Mastercard резко выросла, подсчитали крупнейшие российские банки. Собранные с их помощью данные приводит РБК.

За месяц, прошедший с ухода платежных систем Visa и Mastercard с российского рынка, доля карт «Мир» выросла с 16-23 до 26-34 процентов. Параллельно снижалась регулярность использования карт Visa и Mastercard. Их доля в марте уменьшилась в среднем с 43 до 35 процентов для каждой из систем.

Одной из причин такой тенденции, по словам специалистов, стала востребованность среди россиян сервиса бесконтактной оплаты Mir Pay — в условиях невозможности использования аналогичных сервисов GooglePay и ApplePay.

Об уходе из России Visa и Mastercard объявили в начале марта из-за начала объявленной президентом Владимиром Путиным спецоперации на Украине.

При этом карты Visa и Mastercard продолжают работать в России, поскольку обработка транзакций через них была переведена на процессинговые мощности Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».

