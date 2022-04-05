Бюро Захи Хадид остановило работу над метро в Москве

Zaha Hadid Architects остановит работу над дизайном станции «Кленовый бульвар-2» в Москве

Архитектурное бюро покойной Захи Хадид остановило работу над проектом дизайна станции метро «Кленовый бульвар-2» в Москве. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в Telegram.

Кузнецов отметил, что московские проектировщики не станут дорабатывать изначальный проект. Вместо этого принято решение рассмотреть другие конкурсные заявки. Он добавил, что перед вынужденной отменой архитекторы планировали в марте представить готовый мокап (макет, показывающий дизайн на объектах реального мира — прим. «Ленты.ру»).

В 2020 году мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что британское бюро Zaha Hadid Architects стало победителем открытого международного конкурса на дизайн станции «Кленовый бульвар», которая появится в Нагатинском Затоне в рамках строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Ее открытие было запланировано на 2023 год в составе участка «Нижегородская» — «Каширская». Станция мелкого заложения «Кленовый бульвар» названа по одноименному бульвару.

3 марта Zaha Hadid Architects объявило об остановке работы над российскими проектами на фоне ситуации на Украине. Кузнецов ранее заявлял, что не видит проблемы в выходе ряда зарубежных архитекторов из российских проектов.