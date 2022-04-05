Россиянин до смерти запытал знакомую в гараже

В Саратовской области на запытавшего до смерти 57-летнюю женщину россиянина завели дело

В Саратовской области возбудили дело в отношении 40-летнего россиянина, запытавшего до смерти свою 57-летнюю знакомую. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 2 апреля подозреваемый в салоне припаркованного в гаражном боксе автомобиля причинил своей жертве тяжкие телесные повреждения при помощи подручных бытовых и строительных предметов, что привело к гибели женщины. «Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти женщины явилось кровотечение, травматический разрыв прямой кишки», — рассказали в СКР.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.