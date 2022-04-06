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Инкассатора отдали под суд за хищение из банкомата 12 миллионов рублей

В Башкирии перед судом предстанет инкассатор, вскрывший банкомат и похитивший 12 млн руб

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Благовещенска, обвиняемого в краже из банкомата 12 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Башкортостан.

Мужчина предстанет перед судом, куда направлены материалы для рассмотрения по существу.

По данным ведомства, мужчина работал в службе инкассации и решил похитить деньги. В апреле 2021 года он переоделся в униформу и пришел в бизнес-центр на улице Менделеева в Уфе. Использовав свои навыки, полученные им во время работы инкассатором, и знания об устройстве банкомата, обвиняемый вскрыл аппарат и забрал из него 12 миллионов рублей, после чего скрылся.

Он был объявлен в розыск, а осенью 2021 года его нашли и задержали в Сочи.

В ходе следствия мужчина признал вину и вернул 200 тысяч рублей. Процесс над ним пройдет в Кировском районном суде Уфы.

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Любовь Ширижик
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