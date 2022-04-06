Россиянина осудили на 4,5 года колонии за попытку вербовки в экстремисты

Жителю Вилючинска дали 4,5 года за вербовку в экстремистскую организацию

Россиянина осудили на 4,5 года колонии за попытку вербовки в экстремистскую организацию — мужчина склонял людей к вступлению в общественное объединение «Союз Славянских Сил Руси» (признано экстремистским и запрещено в России). Об этом «Ленте.ру» в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе УФСБ по Тихоокеанскому флоту.

По данным ведомства, ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку вовлечения гражданского персонала военных объектов и жителей Вилючинска в деятельность экстремистской организации. Силовики задержали бывшего служащего одной из бригад кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке. Он был активным членом запрещенной организации, при обыске у него изъяли экстремистскую литературу и разные документы, доказывающие его вину.

В июле 2019 года Верховный суд Республики Коми запретил деятельность организации «Союз славянских сил Руси» на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Ранее сообщалось, что в Тульской области полицейские задержали трех местных жителей, создавших филиал запрещенной в России экстремистской организации.