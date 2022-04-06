В Ростуризме оценили состояние туристической инфраструктуры на юге страны

В Ростуризме заявили, что отели регионов с закрытыми аэропортами работают в обычном режиме

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что, несмотря на продление режима временного ограничения полетов в аэропорты южных и центральных регионов страны, туристическая инфраструктура там продолжает работать в обычном режиме. Свою оценку состоянию инфраструктуры она дала в личном Telegram-канале.

По ее словам, в настоящее время идет активная подготовка к летнему сезону. «Все отели и санатории подтверждают ранее совершенные бронирования и продолжают принимать гостей», — добавила она.

Кроме того, руководитель ведомства напомнила, что добраться до регионов с закрытыми аэропортами можно через ближайшие работающие авиагавани, а от них к месту отдыха — на наземном транспорте. Также Догузова отметила, что ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) запустили дополнительные поезда в достаточном количестве.

Ранее Росавиация продлила временный запрет на полеты в аэропорты южных и центральных регионов России до 13 апреля. Ограничения коснулись 11 российских авиагаваней таких городов, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.