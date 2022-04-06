Эксперты ЭИСИ обсудили отношение мирового сообщества к российским спортсменам

В Международный день спорта эксперты обсудили бездействие принципа «спорт вне политики»

Состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Спорт вне политики: почему мировые принципы терпимости и уважения не действуют в отношении российских спортсменов?». В Международный день спорта эксперты обсудили реалии бездействия принципа «спорт вне политики» и последствия нарушения прав и свобод российских спортсменов.

Участниками дискуссии выступили президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова, серебряный призер Олимпийских игр в личном многоборье Яна Кудрявцева, старший тренер по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением ОДА Ирина Громова, политконсультант, член Экспертного совета Союза российских городов и Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин и политолог Анна Федорова. Встречу модерировала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Дарья Кислицына перечислила действия со стороны различных международных объединений по отношению к российским спортсменам. Из 31 международной спортивной федерации по летним олимпийским видам спорта: 26 федераций приняли решение о полном отстранении российских спортсменов от участия в соревнованиях среди сборных команд. Из 7 международных спортивных федераций по зимним олимпийским видам спорта все приняли решение о полном отстранении российских спортсменов. И это далеко не все действия, ставящие под сомнение действие принципа «спорт вне политики».

Задав тон дискуссии, модератор встречи зачитала также заявление Сергея Карякина, дисквалифицированного FIDE за поддержку России: «…Я в первую очередь патриот своей страны, я гражданин России. И когда сложная ситуация в нашей стране, конечно, я считаю, что в первую очередь я должен поддержать страну, а там уже дальше разберемся. Я просто не мог молчать. Меня никто не просил высказываться публично, это была моя инициатива. Разрешение российским шахматистам участвовать в турнирах под нейтральным флагом — это унижение. FIDE влилось в мейнстрим, где банят российских спортсменов без всякого повода. А на шахматной Олимпиаде наших дисквалифицировали полностью. За что? Только за то, что мы россияне!».

Личными переживаниями по поводу отстранения российских спортсменов поделились Анастасия Максимова и Яна Кудрявцева. «Это огромная грусть не только для нас, но и для всей страны, что русских спортсменов не допускают на соревнования уже не то, что без флага, а просто не дают возможность выступать на международном уровне. Несмотря ни на что, каждая российская команда из разных видов спорта продолжает тренироваться. Мы продолжаем бороться, несмотря на трудную ситуацию в мире спорта», — сказала Анастасия Максимова.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова отметила, что российский спорт уже много лет пытались остановить способами, несоответствующими олимпийскому девизу, однако спортсмены продолжали побеждать. Сейчас главный тренер по художественной гимнастике не уверена в сохранении Олимпийских игр после отстранения российской сборной. «Очень тяжело говорить, думать и находиться в этой ситуации. Когда чувство несправедливости обладает над справедливостью — это плохая история для спортсменов, тренеров и всех причастных к подготовке российской сборной. Наша страна все равно будет выступать и тренироваться, и показывать мировые рекорды. Когда это [отстранение спортсменов] происходит на мировом уровне, говоря, что спорт вне политики, русофобия становится махровой», — сказала она.

Ирина Громова рассказала о трудностях, с которыми могут столкнуться спортсмены-инвалиды: «Российские спортсмены будут всегда за Россию, и мы останемся верны себе. Спортсмен тренируется для того, чтобы выйти на старт и показать, что он сильнейший. Когда ты не можешь показать себя — это печально. Сейчас непонятно что и как будет, что мы сможем делать – будут ли сборы и соревнования, как будут тренироваться спортсмены-колясочники. У нас никогда не было никаких контрактов ни с кем. С нами немного все сложнее. Посмотрим, как все будет реализовано».

Член Экспертного совета Союза российских городов и Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин начал свое выступление, зачитав отрывок из Олимпийской Хартии — основополагающего документа олимпийского движения. Обращая внимание на декларацию принципа «спорт вне политики», спикер привел примеры его нарушения, с которыми столкнулись в разное время Израиль, Турция, Вьетнам, ЮАР и Югославия. Беспрецедентными стали меры, принятые в отношении российских спортсменов сейчас. Спорт стал также политической ареной. В сложившейся ситуации политконсультант предложил два пути. Либо реконструировать нынешнюю систему управления спортом, либо развивать новые, альтернативные институты, развивая массовый спорт. Согласившись с Ириной Винер-Усмановой — идеей идти по второму пути развития, он дополнил: «Напомню, СССР не сразу подключился к олимпийскому движению, но это не помешало ему показать очень хорошие результаты сразу после включения. Тот потенциал, который был накоплен в стране при правильной организации работы с массовым спортом, привел к тем результатам, которыми нашими страна гордилась и до сих пор гордиться. Мне кажется, нужно составить план и планомерно двигаться вперед, несмотря ни на какие внешние ограничения наших партнеров. И такая организация позволит нам снова быть на пьедестале почета».

Политолог Анна Федорова привела примеры свежих западных публикаций, отражающих международную информационную повестку. В них фактически утверждается, что мировому спорту будет лучше без спортсменов России. По мнению эксперта, проводится тотальная беспрецедентная кампания давления как на Россию в целом, так и на конкретных людей. Что само по себе можно назвать фактическим ввязыванием спортсменов в информационную войну. «Мы верили, что западная культура – культура политической нейтральности, гуманизма, индивидуальной ответственности за свои поступки. К сожалению, мы пришли в эпоху великого разочарования в западных странах и в их идеологии. То, что они сейчас делают прямо противоречит ценностям, которые они все это время декларировали… Сейчас приходится признать, что Запад вступил в моральное банкротство, потому что риторика и публичные действия абсолютно противоречат идеологии, которая много лет заявлялась. Смотреть на это чудовищно печально», — заключила она.

