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Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны

Финляндия заявила, что российские пассажирские самолеты нарушили ее воздушное пространство

Фото: threeedil / Unsplash

Центральная криминальная полиция Финляндии заявила, что четыре российских пассажирских самолета нарушили воздушное пространство страны. Об этом пишет РИА Новости.

Утверждается, что они пересекли воздушную границу у побережья города Ловииса в Финском заливе, но не получили требуемого разрешения. «Все четыре нарушения воздушного пространства длились около двух минут», — рассказали в полиции.

Пока обвинение не вынесли, однако есть вероятность, что самолеты нарушили санкции ЕС, введенные против России. Полиция расследует дело совместно с Силами обороны и пограничной службой Финляндии.

После начала спецоперации РФ на Украине европейские страны одна за другой начали закрывать свои воздушные пространства для российских перевозчиков, постепенно разрушая надежды россиян на путешествия в ближайшее время. Среди них Эстония, Франция, Германия, Норвегия, Латвия, Литва, Словения, Испания, Финляндия, Греция, Швеция, Италия, Португалия, даже миролюбивая Исландия и многие другие. В итоге решение поддержала почти вся Европа и Канада.

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Виктория Кондратьева
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