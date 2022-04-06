Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны

Финляндия заявила, что российские пассажирские самолеты нарушили ее воздушное пространство

Центральная криминальная полиция Финляндии заявила, что четыре российских пассажирских самолета нарушили воздушное пространство страны. Об этом пишет РИА Новости.

Утверждается, что они пересекли воздушную границу у побережья города Ловииса в Финском заливе, но не получили требуемого разрешения. «Все четыре нарушения воздушного пространства длились около двух минут», — рассказали в полиции.

Пока обвинение не вынесли, однако есть вероятность, что самолеты нарушили санкции ЕС, введенные против России. Полиция расследует дело совместно с Силами обороны и пограничной службой Финляндии.

После начала спецоперации РФ на Украине европейские страны одна за другой начали закрывать свои воздушные пространства для российских перевозчиков, постепенно разрушая надежды россиян на путешествия в ближайшее время. Среди них Эстония, Франция, Германия, Норвегия, Латвия, Литва, Словения, Испания, Финляндия, Греция, Швеция, Италия, Португалия, даже миролюбивая Исландия и многие другие. В итоге решение поддержала почти вся Европа и Канада.