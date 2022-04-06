Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны
Центральная криминальная полиция Финляндии заявила, что четыре российских пассажирских самолета нарушили воздушное пространство страны. Об этом пишет РИА Новости.
Утверждается, что они пересекли воздушную границу у побережья города Ловииса в Финском заливе, но не получили требуемого разрешения. «Все четыре нарушения воздушного пространства длились около двух минут», — рассказали в полиции.
Пока обвинение не вынесли, однако есть вероятность, что самолеты нарушили санкции ЕС, введенные против России. Полиция расследует дело совместно с Силами обороны и пограничной службой Финляндии.
После начала спецоперации РФ на Украине европейские страны одна за другой начали закрывать свои воздушные пространства для российских перевозчиков, постепенно разрушая надежды россиян на путешествия в ближайшее время. Среди них Эстония, Франция, Германия, Норвегия, Латвия, Литва, Словения, Испания, Финляндия, Греция, Швеция, Италия, Португалия, даже миролюбивая Исландия и многие другие. В итоге решение поддержала почти вся Европа и Канада.