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Германия задумала ускориться с «энергией свободы» из-за России

Reuters: Германия представит новые меры по развитию возобновляемой энергетики 6 апреля

Фото: Kham / Reuters

Министерство экономики и климата Германии представит новые меры, направленные на развитие возобновляемой энергетики, пишет Reuters. Ускориться с работой Берлин задумал на фоне необходимости снизить зависимость от российского газа.

Входящие в правящую коалицию партии еще в прошлом году договорились о целях, связанных с трансформацией энергетики, однако с началом украинского кризиса зеленый переход стал более насущным вопросом. 6 апреля министр экономики представит ряд предложений по изменению законодательства, уточняют два источника в правительстве.

Так, одно из положений состоит в том, чтобы признать использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) соответствующим интересам общественной безопасности. Министр финансов Германии Кристиан Линднер уже называл ВИЭ-генерацию «энергией свободы».

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Поправки в законодательство предполагают установление цели по доле ВИЭ в общей структуре энергетики в 80 процентов к 2030 году, что на 15 процентных пунктов выше, чем предполагалось ранее, утверждают источники агентства. Мощность прибрежных ветряных станций к концу десятилетия должна будет достигать не менее 30 гигаватт, что можно считать эквивалентом 10 атомных станций. К 2045 году показатель хотят довести как минимум до 70 гигаватт.

Другие предложения по изменению законов ожидаются позднее в течение года, в первую очередь речь идет о наращивании энергоэффективности зданий и сокращении уровня выбросов в транспортном секторе, говорят собеседники Reuters.

Вопрос энергетической безопасности для Германии, в значительной степени зависящей от поставок российского газа, актуализировался после начала операции России на Украине и последовавших за ней санкций. Пока они не касаются импорта газа, однако Россия сама может пойти на прекращение поставок в том случае, если европейские партнеры не примут ее условия по оплате с использованием валютных и рублевых счетов в Газпромбанке.

Платон Щукин
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