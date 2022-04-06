Венгрия начала искать способ оплаты газа в рублях

Глава МИД Венгрии заявил, что страна ищет техническое решение для оплаты газа в рублях

Венгрия начала искать технический способ решить вопрос об оплате российского газа с использованием рублей, сообщил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто. Слова руководителя МИД приводит ТАСС.

Сийярто уточнил, что Венгрия должна будет «выполнить свое первое платежное обязательство перед "Газпромом" в конце мая, а в настоящее время прорабатываются детали технического решения». По его словам, энергоснабжение государства по-прежнему в безопасности.

О решении перевести оплату российского газа в рубли президент России Владимир Путин объявил 23 марта. Новая схема должна коснуться «недружественных стран», в первую очередь европейских, серьезно зависящих от российских поставок.

Механизм расчетов предполагается следующим: иностранным клиентам нужно будет завести валютные и рублевые счета в Газпромбанке. Исходно оплата будет поступать в валюте, однако зачисляться поставщику газа — в рублях. Рубли для зарубежного клиента будет покупать сам банк на Московской бирже.