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Конкурс молодых ученых в Дагестане сделали ежегодным

Власти Дагестана сделали ежегодным конкурс молодых ученых

Фото: Shutterstock

Власти Дагестана решили сделать ежегодным конкурс молодых ученых. Об этом сообщает ТАСС.

«Ежегодно проводить республиканский конкурс молодых ученых на звание "Лучший молодой ученый года"», — говорится в постановлении, подписанном председателем правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

Конкурс проводится для поощрения молодых ученых за достижения в научно-исследовательской деятельности и стимулирования их к творческой активности. Он включает несколько направлений: естественные, общественные, технические, медицинские, сельскохозяйственные, социальные гуманитарные науки. В каждом направлении по три номинации

Победителей наградят дипломами и премиями в размере 100 тысяч рублей.

В 2021 году в республике впервые был проведен конкурс «Лучший молодой ученый», организованный Министерством науки и образования Дагестана.

Варвара Кошечкина
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