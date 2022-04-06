Конкурс молодых ученых в Дагестане сделали ежегодным
Власти Дагестана решили сделать ежегодным конкурс молодых ученых. Об этом сообщает ТАСС.
«Ежегодно проводить республиканский конкурс молодых ученых на звание "Лучший молодой ученый года"», — говорится в постановлении, подписанном председателем правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.
Конкурс проводится для поощрения молодых ученых за достижения в научно-исследовательской деятельности и стимулирования их к творческой активности. Он включает несколько направлений: естественные, общественные, технические, медицинские, сельскохозяйственные, социальные гуманитарные науки. В каждом направлении по три номинации
Победителей наградят дипломами и премиями в размере 100 тысяч рублей.
В 2021 году в республике впервые был проведен конкурс «Лучший молодой ученый», организованный Министерством науки и образования Дагестана.