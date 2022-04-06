Конкурс молодых ученых в Дагестане сделали ежегодным

Власти Дагестана сделали ежегодным конкурс молодых ученых

Власти Дагестана решили сделать ежегодным конкурс молодых ученых. Об этом сообщает ТАСС.

«Ежегодно проводить республиканский конкурс молодых ученых на звание "Лучший молодой ученый года"», — говорится в постановлении, подписанном председателем правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

Конкурс проводится для поощрения молодых ученых за достижения в научно-исследовательской деятельности и стимулирования их к творческой активности. Он включает несколько направлений: естественные, общественные, технические, медицинские, сельскохозяйственные, социальные гуманитарные науки. В каждом направлении по три номинации

Победителей наградят дипломами и премиями в размере 100 тысяч рублей.

В 2021 году в республике впервые был проведен конкурс «Лучший молодой ученый», организованный Министерством науки и образования Дагестана.