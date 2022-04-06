Минздрав зарегистрировал российский препарат для щитовидной железы

Минздрав выдал регистрационное удостоверение на производство отечественного L-тироксина

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на производство отечественного препарата L-тироксин, который используется для нормализации работы щитовидной железы. Об этом заявили в ведомстве, передает ТАСС.

В Минздраве уточнили, что отечественный L-тироксин будет производиться российской фармацевтической компанией Renewal. Ее мощности позволят на начальном этапе выпускать до 500 тысяч упаковок месяц, впоследствии это число увеличится до одного миллиона.

«Это [регистрационное удостоверение] позволит компании наладить выпуск важнейшего препарата для терапии заболеваний щитовидной железы, он эффективен в борьбе с тяжелыми нарушениями эндокринной системы», — заявили в ведомстве.