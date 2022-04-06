Европейские власти запутали биржевых торговцев

Европейский центробанк запутал участников рынка нежеланием снижать ставки

Денежно-кредитная политика европейских властей и, в частности, Европейского центробанка (ЕЦБ) запутали биржевых торговцев, стремящихся заработать на инструментах с фиксированной доходностью, пишет Bloomberg.

ЕЦБ действует вразрез с Федеральной резервной системой (ФРС) США и Банком Англии. Последние, как ожидается, будут повышать процентные ставки в течение ближайших двух лет, после чего снова приступят к их снижению. В то же время ЕЦБ, по оценкам аналитиков, едва ли будет смягчать свою денежно-кредитную политику даже после 2024 года.

Трейдеры и инвестбанки ожидают, что к концу следующего года средний уровень ставок на европейском долговом рынке вырастет с нынешних минус 0,5 до 1,25 процента. Это следует из условий форвардных свопов (контрактов на будущий обмен потоками платежей). При этом они не ожидают дальнейшего снижения ставок и не понимают, как действовать в условиях столько резкого контраста с ФРС и Банком Англии.

ЕЦБ в последний раз повышал базовую ставку, влияющую на стоимость заимствований, в 2011 году, в разгар долгового кризиса. Тогда повышение составило 0,75 процентных пункта. С тех пор регулятор планомерно смягчал денежно-кредитную политику. Еще до начала пандемии коронавируса базовая ставка была снижена до нуля и остается на этом уровне до сих пор.