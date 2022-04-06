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Раскрыта главная ошибка Байдена на Украине

Экс-чиновник Пентагона Макгрегор назвал продвижение НАТО к границам РФ главной ошибкой США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор раскрыл главную ошибку, которую допустил президент Штатов Джо Байдена на Украине. Об этом экс-чиновник высказался в статье для издания The American Conservative.

Макрегор назвал продвижение НАТО к границам России главной внешнеполитической ошибкой США со времен Второй мировой войны. Он отметил, что власти страны ничему не учатся и ничего не помнят. Байден и однопартийное руководство в Вашингтоне своими же действиями усиливают роль России, Китая, Индии, Японии, Средней и Юго-Восточной Азии в евразийском пространстве.

Экс-чиновник Пентагона добавил, что западные издания создают неблагоприятный образ руководства России и ее вооруженных сил. Из-за этого складывается ощущение, что Байден использует любые легенды, которые хотя бы немного подходят его риторике. Однако скрыть причину расширения НАТО на восток за счет Украины не получится, считает специалист.

Из-за близости Украины Россия обладает неограниченным доступом к резервам военной силы, техники и огневой мощи. Однако при стремлении избежать ущерба гражданам и инфраструктуре Украины, российские ВКС и сухопутные войска способны «сметать сопротивление», заключил Макрегор.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин.

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Марина Совина
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