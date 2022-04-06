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В КБР отремонтируют памятники героям Великой Отечественной войны

В шести селах КБР отремонтируют памятники героям Великой Отечественной войны

Фото: Администрация Баксанского муниципального района КБР

В селах Кабардино-Балкарии в течение года отремонтируют памятники героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Работы проведут в шести населенных пунктах Баксанского района в рамках реализации специальной программы Минобороны России.

«В рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы" в этом году запланирован ремонт памятников в сельских поселениях Нижний Куркужин, Баксаненок, Псыхурей, Исламей, Жанхотеко и Заюково», — рассказали в пресс-службе администрации района.

Федеральная программа предполагает комплексный подход к решению проблем обустройства мест захоронения погибших при защите Отечества, чтобы создать условия для их сохранности. Так, в прошлом году на братской могиле в селении Верхний Куркужин Баксанского района был отреставрирован памятник. В Нальчике отремонтировали мемориал «Вечный огонь славы», а в в городе Прохладный — памятник-монумент «Никто не забыт — ничто не забыто».

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Варвара Кошечкина
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