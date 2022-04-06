Доктор Мясников перечислил симптомы похожего на инфаркт заболевания

Врач Александр Мясников назвал озноб и чувство нехватки воздуха симптомами панических атак

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил симптомы заболевания, похожего на инфаркт. Таким недугом он назвал панические атаки (ПА). Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Панические атаки — это стресс и наши ответы на него. Как показывают исследования, очень часто диагноз "паническая атака" задерживается на годы», — объяснил медик.

Доктор заявил, что симптомы такого психического расстройства, как паническая атака, схожи с признаками инфаркта. Среди них он перечислил озноб, жар, чувство нехватки воздуха, головную боль, ощущение нереальности происходящего, одышку, а также учащенное сердцебиение. «Это классический диагноз инфаркта миокарда. Мы можем спутать с панической атакой приступ какой-то болезни», — пояснил он.

Специалист призвал не пытаться отличить атаку от другого диагноза самостоятельно. В случае проявления признаков ПА он посоветовал вызвать скорую и получить своевременную помощь врачей. «Без медиков не обойтись. Сильный стресс у женщин может закончиться синдромом такоцубо — расширением верхушки левого желудочка сердца. При этом может развиться отек легкого», — предупредил доктор.

Ранее Мясников назвал неочевидный признак инфаркта. Он отметил, что зачастую люди недооценивают опасность тошноты, хотя иногда она может быть симптомом сердечного приступа.