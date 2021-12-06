Доктор Мясников назвал неочевидный симптом инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неочевидный признак инфаркта. Специалист объяснил, что зачастую пациенты недооценивают опасность тошноты, которая может являться симптомом сердечного приступа. Выпуск доступен на YouTube.

Доктор отметил, что привычные симптомы — боль, холодный пот, одышка, учащенное сердцебиение — не всегда проявляются перед инфарктом. «Он просто будет ходить "серый", мрачный, будет говорить: "Что-то меня как-то подташнивает". Часто он даже не может сказать, что у него это и не боль, и не тошнота, просто неможется ему», — описал Мясников предынфарктное состояние.

Телеведущий рассказал, что неоднократно сталкивался с ситуациями, когда люди не обращали внимание на этот симптом, и не могли определить инфаркт. Мясников, обобщая сказанное, предупредил россиян, что при наличии любого симптома, мешающего жизни, следует обращаться к врачу.

Ранее Мясников рассказал, что прием лекарств «под язык» может спровоцировать возникновение серьезных проблем со здоровьем. По словам медика, к запретным лекарствам относится известный препарат каптоприл. Врач отметил, что самостоятельное лечение подобными препаратами чревато инфарктом, инсультом и острой почечной недостаточностью из-за снижения перфузионного давления в коронарных сосудах сердца.