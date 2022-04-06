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Сбер и Альфа-банк отреагировали на санкции США

Сбер и Альфа-банк продолжат работу в штатном режиме, несмотря на блокирующие санкции США

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Сбер и Альфа-банк, против которых США ввели блокирующие санкции, отреагировали на ограничения и разъяснили порядок будущей работы. Об этом на сайте и в Telegram сообщили пресс-службы банков.

Как сообщает пресс-служба Сбера, Сбербанк продолжит работать в штатном режиме. Там уточнили, что система уже адаптировалась к ограничениям, и заверили, что новые меры никак не повлияют на обслуживание клиентов.

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В Альфа-банке также заявили, что банк продолжает работать как обычно. В организации напомнили, что карты Visa и Mastercard продолжают действовать на территории России. Отмечается, что Альфа-банк временно приостанавливает расчеты с контрагентами из США.

6 апреля США ввели блокирующие санкции против Сбера и Альфа-банка в рамках ограничений, налагаемых на российскую экономику из-за спецоперации на Украине. Введенные ограничения означают заморозку активов этих кредитных организаций в США и полный запрет для американских резидентов на ведение бизнеса с ними. Кроме того, Вашингтон запретил любые новые инвестиции в российскую экономику.

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Варвара Кошечкина
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