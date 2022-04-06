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Регионы СКФО и Адыгея запустят совместный проект по развитию туризма

Регионы СКФО и Адыгея запустят совместный проект по развитию туризма на Северном Кавказе

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Регионы Северо-Кавказского федерального округа и Республика Адыгея запустят совместный проект по развитию туризма на Северном Кавказе при участии экспертов и бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее соглашение планируется подписать в ходе федерального совещания «Устойчивое развитие туризма на Северном Кавказе», которое пройдет в дагестанском Дербенте 8 апреля.

Как рассказал председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму Христофор Константиниди, стороны хотят выстроить эффективное взаимодействие и объединить усилия регионов-участников, а также науки, экспертного сообщества и бизнеса в реализации большого проекта по развитию туризма на Северном Кавказе.

Совещание пройдет в формате стратегической сессии. По его итогам планируется разработать параметры проекта и принять дорожную карту совместных мероприятий на 2022 год.

Варвара Кошечкина
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