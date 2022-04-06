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Финляндия решила окончательно прекратить прием поездов из России

Финская компания VR Transpoint решила окончательно прекратить грузоперевозки в Россию

Фото: Александр Демьянчук / Reuters

Финская транспортная компания VR Transpoint решила окончательно прекратить грузовое сообщение с Россией и прием поездов из страны, сообщает ТАСС со ссылкой на релиз перевозчика.

«Правление VR Group 6 апреля приняло решение о контролируемой остановке восточного грузового сообщения», — говорится в сообщении компании-оператора финских железных дорог.

Ожидается, что в ближайшее время грузовое подразделение VR Transpoint составит план, в соответствии с которым будет происходить прекращение перевозок.

Впервые о прекращении грузоперевозок с Россией VR Transpoint объявила 27 марта. В качестве причины назывались санкции, введенные Великобританией в отношении РЖД. Однако впоследствии Лондон разъяснил, что ограничения не касаются соглашений, заключенных с VR, и спустя три дня компания объявила о возобновлении работы на российском направлении. Что стало причиной решения о прекращении работы на этот раз, в сообщении VR Transpoint не уточняется.

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Платон Щукин
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