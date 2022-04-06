Эксперты обсудили меры воздействия на YouTube

Прошел круглый стол «Как убедить иностранные онлайн-платформы соблюдать законы России?»

В Общественной палате состоялся круглый стол «Нештрафные санкции 2.0»: как убедить иностранные онлайн-платформы соблюдать законы России?». Эксперты обсудили, как на сегодняшний день регулятор может и должен воздействовать на иностранные онлайн-платформы, нарушающие российские законы, какие из доступных инструментов воздействия эффективны, а также куда мигрировать российским пользователям с зарубежных сервисов.

Российский регулятор обладает целым набором инструментов для воздействия на платформы, которые нарушают российский закон: не удаляют противоправный контент, устраивают цензуру российских СМИ, не заботятся о соблюдении цифровых прав российских пользователей. Чаще всего в практике российского регулирования применяются относительно мягкие меры — денежные штрафы, которые, однако, по мнению экспертов, на зарубежных ИТ-гигантов особого воздействия не оказывают. Цифровые корпорации предпочитают либо не реагировать на них, либо максимально тянуть процесс, подавая апелляции, а даже если и выплачивают, то никаких реальных изменений в их деятельности не происходит — закон продолжает нарушаться.

«На мой взгляд, на сегодняшний день все законодательство, которое позволяет так или иначе блокировать сайты, содержащие недостоверную информацию, и применять штрафные санкции к тем, кто нарушает действующие правила, — выстроено. С другой стороны, на практике не очень активно получается это законодательство применять (…). Оно выстроено для взаимодействия в нормальных условиях, когда контрагент слышит, понимает, принимает условия этого законодательства. Но когда идет откровенное игнорирование всех норм и правил, установленных в РФ, я имею в виду сейчас поведение крупных ИТ-платформ… Здесь какие-то легитимные доводы не принимаются в расчет», — отметила Ирина Рукавишникова, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

«Штрафы и иски — это, наверное, не самый действенный инструмент, не самый рабочий инструмент в отношении иностранных платформ. Поскольку есть все-таки понимание, что судебные решения вряд ли будут исполняться и штрафы выплачиваться. Однако все-таки ситуация требует какой-то реакции, и, видимо, возможно несколько вариантов. Первый вариант, что все-таки компании, ИТ-платформы скорректируют свое поведение в отношении выполнения законодательства РФ, либо это какие-то ограничительные меры, к сожалению, меры технического характера. Хочется верить, конечно, что ситуация будет развиваться по первому сценарию, но, вероятно, надо готовиться ко второму», — отметил Вадим Виноградов, руководитель рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации.

Эксперты сошлись во мнении, что Россия достаточно долго пыталась выйти на диалог с ИТ-гигантами, действуя мягко и лишь грозя серьезными мерами. Этой добротой они долгое время и пользовались, не исполняя закон и не уважая права и интересы российских пользователей. Сейчас время для разговоров прошло: действия ИТ-гигантов буквально вынуждают регулятор идти на крайние меры. Так, Meta была признана экстремистской организацией, а ее соцсеть Instagram — заблокирована на территории РФ, только после того, как изменила свою политику и разрешила призывы к насилию в отношении россиян, тем самым провоцируя разжигание ненависти и межнациональную рознь. Другая ее соцсеть — Facebook — была заблокирована за то, что устроила настоящую цензурную чистку российским СМИ.

И все же даже в такой ситуации блокировка — самое крайне средство, считают эксперты. Регулятор неоднократно обращался к площадкам с призывов привести свою деятельность в соответствие с законодательством РФ, чтобы избежать блокировки и, как следствие, лишения российских пользователей привычных площадок. Например, недавно РКН сообщил, что если YouTube будет выполнять требования законодательства РФ (начнет удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов), то оснований для применения дополнительных мер в отношении ресурса не будет.

До блокировки регулятор пытается применять и другие меры — например, замедление трафика. В прошлом году оно позволило добиться от Twitter удаления противоправных материалов с платформы. Эксперты отмечают, что полное ограничение доступа к иностранным сервисам — это самая нежеланная и крайняя мера, к которой регулятор прибегает, только если другие не срабатывают.

«Те самые штрафные санкции, о которых мы достаточно долго говорили и не торопились с их введением, на сегодняшний момент в ситуации жесткого информационного противостояния, жесткого давления на зарубежные ИТ-площадки неэффективны. Ими пренебрегают. С другой стороны, не хотелось бы быть человеком, который жестко и целенаправленно ориентируется на закрытие, например, видеохостинга YouTube в русском сегменте, потому что это не самоцель. Наша цель — создать такую модель, при которой действительно выполнялось российское законодательство в полном объеме, чтобы была соблюдена объективность подачи информации, — отметил Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике. — Что касается вопроса блокировать или не блокировать, конечно, это вопрос, который сегодня стоит очень остро. Мы видим, что штрафные санкции не действуют, давайте сначала попробуем задействовать весь арсенал, который есть у государства, в том числе замедление, и будем принимать взвешенное решение».

«Сегодня российские площадки очень активно растут. И мы видим очень активный прирост всех площадок, начиная от RuTube, "ВКонтакте", ОК. Поэтому Россия в общем и целом готова к любому развитию событий. Понятно, что никто не понимает, что будет с американскими сервисами, но ждать того, что что-то нормализуется, это как минимум странно. Нужно уже действовать. И мы видим, что блогеры активно приходят на новые площадки со своими аудиториями, на российские площадки. И мы надеемся, что российские площадки дальше будут расти, они в полной степени могут заменить любые американские», — рассказал Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.