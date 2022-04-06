Названы специальности в IT-сфере с самыми высокими зарплатами

Исследование: Data-инженер назван специальностью в IT-сфере с самой высокой зарплатой

Исследование сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» показало, что специальностями в IT-сфере с самыми высокими зарплатами были названы Data-инженеры, их зарплата в среднем составляет 230 тысяч рублей в месяц, вторыми по величине зарплат стали руководители команд разработчиков. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в компании, сотрудники на этих должностях должны разбираться в принципах формирования баз данных и уметь их создавать.

При этом на среднюю зарплату в 218 тысяч рублей могут претендовать руководители команд разработчиков, которые хорошо разбираются в программных продуктах и постоянно учатся новому, умеют организовать работу подчиненных.

При этом среднюю зарплату в 210 тысяч рублей обещают руководителям групп тестирования, а средняя ставка в размере 183 тысячи рублей доступна техническим директорам, 173 тысячи — специалистам в области Data science.

По данным исследования, по итогам марта нынешнего года компании опубликовали на 24 процента вакансий в сфере IT больше, чем в марте 2021 года, резюме в отрасли стало на 8 процентов больше.

Ранее стало известно, что одну из самых высоких зарплат для людей пенсионного и предпенсионного возраста (до 200 тысяч рублей в месяц) предлагают дизайнеру мебели во Владивостоке. Также среди самых высокооплачиваемых вакансий — стоматолог-терапевт в Тюмени, до 150 тысяч рублей. Столько же может зарабатывать врач-офтальмолог в Красноярске.