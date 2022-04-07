Россиянам перечислили главные способы борьбы с аллергией

Врач Ильина заявила, что лекарства являются одним из главных способов борьбы с аллергией

Заместитель директора по клинической работе, главный врач ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России Наталья Ильина назвала россиянам четыре главных способа лечения и борьбы с сезонной аллергией. Ее слова приводят «Известия».

Специалист отметила, что в первую очередь необходимо прекратить контакт с аллергеном, если это возможно. Вторым способом являются антигистаминные лекарства и местные стероиды. По ее словам, такой метод эффективен, однако не обладает профилактическим действием.

Третьим способом врач назвала аллергенно-специфическую иммунотерапию, а четвертым — донесение до людей информации об аллергиях.

Ранее врач-дерматовенеролог, аллерголог клиники «РЖД-Медицина» в Твери Юлия Андреанова заявила, что аллергикам необходимо готовиться к периоду цветения за полтора-два месяца до его наступления. Кроме того, она уточнила, что в России есть три периода цветения.